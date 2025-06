Il Comune acquista Villa Cesarotti? FdI contrario | Non è il momento giusto per un’operazione simile

Il Comune di Selvazzano si prepara a riappropriarsi di Villa Cesarotti, una mossa che solleva dibattiti e opinioni contrastanti. Mentre il sindaco Claudio Piron insiste sull'importanza di restituire la proprietà al patrimonio pubblico, gli esponenti di Fratelli d’Italia si oppongono fermamente, ritenendo che non sia il momento giusto per un'operazione di questa portata. Ora che la questione si fa calda, è fondamentale analizzare i pro e i contro di questa decisione strategica per la comunità.

Lo ha sempre detto, anche durante la campagna elettorale, il sindaco di Selvazzano, Claudio Piron, che Villa Cesarotti deve tornare di proprietà del Comune. Già quando se ne parlava gli esponenti locali di FdI hanno sempre invece manifestato la loro contrarietà all'operazione. Ora che.

