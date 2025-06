Il compleanno della città Centoventi candeline Sarà una festa in musica

Il compleanno della città, con le sue 120 candeline, si trasformerà in una festa indimenticabile all'insegna della musica e dell'entusiasmo. Con ospiti d’eccezione come DJ Fargetta e Silvia Mezzanotte, il cuore di Montecatini batte più forte che mai per celebrare il suo passato e il suo futuro. Un evento che riunisce comunità e amanti della buona musica, simbolo di un legame duraturo tra storia e innovazione. Questa serata sarà...

Saranno il popolare dj Fargetta e Silvia Mezzanotte, la talentuosa cantante dei Matia Bazar, i protagonisti dell'evento per festeggiare i 120 anni del Comune di Montecatini, in programma la sera di domenica 29 giugno. Anche l'amministrazione del sindaco Claudio Del Rosso torna a celebrare con musica e spettacolo la ricorrenza divenuta l'appuntamento di inizio estate su idea dell'ex assessore Bruno Ialuna. Il 29 giugno del 1905 Montecatini Alto e i Bagni di Montecatini si separarono, divenendo due realtà amministrative differenti. La seconda, nata e sviluppatasi laddove, prima delle bonifiche degli Asburgo Lorena, c'era ancora il Padule di Fucecchio, vide rafforzare il suo ruolo e l'immagine di città termale.

In questa notizia si parla di: Musica Compleanno Città Centoventi

