Il Como fa sul serio ora lo hanno capito tutti Il no all’Inter per Fabregas parla da solo Il Giornale

Il Como ha deciso di fare sul serio, e ora tutti ne sono consapevoli. La scelta di rifiutare l’Inter per Fabregas parla chiaro: la società, forte dei ricchi fratelli Hartono, punta a costruire un progetto ambizioso e solido. È il momento di capire che il Como non si accontenta più di semplici sogni, ma mira a diventare protagonista nel calcio italiano. Ecco cosa ha scritto Il Giornale: Signori, per chi non l’avesse capito, ecco chi siamo noi.

Il Giornale, con Stefano Arosio, scrive del Como, del no all’Inter per Fabregas, un no secco che chiarisce le reali intenzioni del Como società di proprietà dei ricchissimi fratelli Hartono. Ecco cosa ha scritto il Giornale: Signori, per chi non l’avesse capito, ecco chi siamo noi. Serve anche l’occasione giusta per chiarire il concetto e nessuna poteva essere migliore di questa. Ausilio è in volo verso Londra nella speranza di strappare il sì a Fabregas quando Suwarso fa capire al mondo che quel volo sarebbe stato vano: Cesc non si muove da Como. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Como fa sul serio, ora lo hanno capito tutti. Il no all’Inter per Fabregas parla da solo (Il Giornale)

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Como Capito Inter Fabregas

Della faccenda Inter-Como, ho capito che l'Inter vuole ingaggiare Suwarso, ma deve chiedere il permesso a Fabregas, che è azionista e che quindi vuole andare a Londra per incontrare Vieira, che nel frattempo è rimasto fuori dagli uffici dell'Inter con Piero Au Partecipa alla discussione

#Inter, il #Como ha capito le intenzioni di Fabregas Come riporta @FabrizioRomano, l'Inter non ha il via libera del Como ma ha comunque incontrato Fabregas ? "L'unica possibilità di portarlo a Milano è che Cesc prenda una posizione forte. Il muro del Partecipa alla discussione

Il Como fa sul serio, ora lo hanno capito tutti. Il no all’Inter per Fabregas parla da solo (Il Giornale) - Il no all'Inter per Fabregas vale più delle operazioni per il brand, più del colpo Varane. La provincia sta già stretta a questo Como ... Da ilnapolista.it

Romano: “Como ha capito che Fabregas non ha chiuso all’Inter. Adesso c’è solo una strada” - Il giornalista, esperto di mercato, ha fatto il punto sulla panchina dell'Inter e sulla trattativa per cercare di portare Fabregas a Milano ... fcinter1908.it scrive

Il no all'Inter e le nuove prospettive a Como: cosa succede ora con Fabregas - È stato senza dubbio il protagonista di queste prime settimane di calciomercato: dall'estero all'Italia, l'hanno cercato in tanti ma il Como ha fatto sempre muro. Su Sky Sport Insider, Marco Demicheli ... sport.sky.it scrive

Coach Cesc Fàbregas Vs Inter