Il comitato Fontanesi | Presidio fisso di polizia o ricorriamo ai vigilanti

Il comitato Fontanesi si mobilita per garantire maggiore sicurezza nella celebre piazza, chiedendo un presidio fisso di polizia durante i weekend e la movida. Se le autorità non risponderanno, sono pronti a considerare una vigilanza privata come soluzione efficace. La loro richiesta nasce dall’esigenza di tutelare esercenti e cittadini, dopo gli ultimi eventi che hanno messo in discussione la tranquillità di questa vivace zona. A...

"Chiediamo un presidio fisso di polizia in piazza Fontanesi durante i giorni di weekend e di movida. Altrimenti siamo pronti a valutare una vigilanza privata". Sono le intenzioni del comitato ’Fontanesi’ – formato da esercenti e ristoratori dell’omonima piazza (tra cui anche Tommaso Massari, figlio del sindaco, socio della Salumeria San Prospero) – nel preannunciato esposto volto a migliorare la sicurezza dopo quanto accaduto una settimana fa. A mezzanotte di sabato e domenica scorsa, un gruppo di minorenni ha cominciato a litigare proprio davanti alla Salumeria, per poi rincorrersi fino a piazza XXIV Maggio (piazzetta Della Legna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il comitato Fontanesi: "Presidio fisso di polizia o ricorriamo ai vigilanti"

In questa notizia si parla di: Fontanesi Comitato Presidio Fisso

Il comitato Fontanesi: "Presidio fisso di polizia o ricorriamo ai vigilanti" - Gli esercenti della piazza dopo le risse tra baby gang preannunciano l’esposto "Forze dell’ordine durante la movida, altrimenti valutiamo un’iniziativa privata". Si legge su msn.com

Caos e risse in centro storico. Il comitato scrive al Comune. E dentro c’è il figlio del sindaco - L’ultimo episodio, con minorenni, sabato sera tra piazza Fontanesi e piazza XXIV Maggio. I locali chiedono più controlli. Tarquini: "Siamo alle solite. Il Municipio coinvolga la questura". msn.com scrive

"Una sola soluzione: presidio fisso di polizia" - E per questo il comitato che mette insieme residenti di questo fazzoletto del centro e alcuni esercenti della piazza, torna a chiedere "un presidio fisso e dinamico interforze nella piazza ... Segnala lanazione.it