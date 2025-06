Il clavigero | il risveglio del Duomo di Siena Sul tappeto di marmo alle prime luci del giorno

Il Clavigero: il risveglio del Duomo di Siena è un’opportunità unica per vivere l’incanto di un patrimonio millenario. Dal 27 giugno al 31 luglio, durante la scopertura straordinaria del pavimento, potrai ammirare il maestoso tappeto di marmo alle prime luci dell’alba, immergendoti in cinquecento anni di arte, cultura e fede. Un’esperienza che trasforma la visita in un momento magico e indimenticabile, lasciandoti senza fiato.

Dal 27 giugno al 31 luglio, durante la scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena, sarà possibile visitare la Cattedrale e ammirare il suo magnifico ’tappeto di marmo’, in cui sono riflessi cinquecento anni di storia artistica, culturale e religiosa della città, alle prime luci del giorno. ’Il clavigero: il risveglio del Duomo di Siena’ è una delle esperienze culturali speciali promosse dall’ Opera della Metropolitana e organizzate da Opera Laboratori che condurranno i visitatori, per un massimo di 18 persone, alla scoperta di questo capolavoro. Dal martedì al venerdì per venti giorni sarà possibile prendere parte ad un tour esclusivo, dalle 7,15 alle 8,45, seguendo l’apertura, l’accensione delle luci, l’organizzazione e la preparazione all’accoglienza insieme a coloro che quotidianamente si adoperano al ’risveglio’ della Cattedrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il clavigero: il risveglio del Duomo di Siena. Sul tappeto di marmo alle prime luci del giorno

In questa notizia si parla di: Duomo Siena Clavigero Risveglio

Siena, scopertura straordinaria del pavimento del Duomo - Siena si prepara a incantare il mondo con una scoperta straordinaria: il pavimento del Duomo sarà visibile al pubblico! In un anno di celebrazioni per il Giubileo, questo capolavoro marmoreo svela cinquecento anni di storia e arte.

Il clavigero: il risveglio del Duomo di Siena. Sul tappeto di marmo alle prime luci del giorno - Dal 27 giugno al 31 luglio, durante la scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena, sarà possibile visitare la Cattedrale e ammirare il suo magnifico ’tappeto di marmo’, in cui sono rifl ... Lo riporta lanazione.it

Siena, al via le visite esclusive col custode delle chiavi del Duomo - Dal 27 giugno al 31 luglio il percorso consentirà di ammirare il Pavimento scoperto, la Libreria Piccolomini e la Porta del Cielo ... Come scrive msn.com

Siena, scopertura straordinaria del pavimento del Duomo - Siena, 30 maggio 2025 – In occasione del venticinquesimo Giubileo ordinario della Chiesa cattolica, indetto da papa Francesco nel 2025, il cui messaggio centrale è la Speranza, dal 27 giugno al 31 lug ... msn.com scrive

Il clavigero: il risveglio del Duomo di Siena