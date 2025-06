Il Cirque du Soleil innalza il tendone | sarà lo spettacolo più visto a Trieste FOTO

Preparatevi a viverlo come mai prima d’ora: il Cirque du Soleil ha innalzato il suo tendone nella suggestiva cornice di Trieste, portando in città un’esperienza unica e indimenticabile. La nuova edizione di Alegrìa promette di diventare lo spettacolo più visto nella storia della città e uno dei grandi eventi dell’estate regionale. Non perdete l’occasione di essere parte di questa magia che lascerà il segno!

Il Cirque du Soleil ha innalzato oggi il tendone nell’area esterna del Silos e, secondo quanto dichiarato dal presidente del teatro Rossetti Francesco Granbassi, la nuova edizione di Alegrìa “sarà lo spettacolo più visto nella storia di Trieste e il secondo in regione dopo il Jovabeach a Lignano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Il Cirque du Soleil innalza il tendone: sarà lo spettacolo più visto a Trieste (FOTO)

