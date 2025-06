Il circolo vizioso della precarizzazione

In un’Italia in cui la precarizzazione si amplia, la questione salariale diventa un nodo urgente e strategico. Un recente studio della CGIL evidenzia come oltre un terzo dei lavoratori privati affronti una realtà di incertezza e insicurezza economica. Questa spirale negativa alimenta un circolo vizioso difficile da spezzare, che mette a rischio il futuro di milioni di cittadini e dell’intera società. È dunque essenziale interrogarsi e agire per invertire questa tendenza.

La questione salariale in Italia è ormai ineludibile. Un recente studio dell'ufficio dell'economia della CGIL nazionale ha evidenziato come nel 2023 il 35,7% dei dipendenti del settore privato – 6,2

