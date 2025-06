il circo bauci le città invisibili danzano a tortaia

Il Circo Bauci e le Città Invisibili danzano a Tortaia, portando la magia del teatro e della danza contemporanea direttamente nei quartieri urbani. Con l’iniziativa "La danza che muove è primavera", il secondo anno di interventi performativi trasforma gli spazi quotidiani in palcoscenici di incontro e condivisione. Un progetto ideato da Sosta Palmizi, grazie al sostegno di enti e associazioni di rilievo, che arricchisce la città di energia e creatività. La cultura si fa strada, coinvolgendo tutti…

La danza e il circo contemporaneo arrivano dentro i quartieri della città. Potere de " La danza che muove è primavera ", gli interventi performativi che per il secondo anno creeranno momenti di incontro e condivisione nei luoghi della quotidianità. Una programmazione a cura Sosta Palmizi con il contributo di MiC, Regione Toscana, Comune, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con Oxfam italia, Comuni Talenti, I.C. Francesco Severi, Cas Tortaia e Bar Mengo 2.0. Ultimo appuntamento per la primavera 2025 oggi nel quartiere Tortaia, con lo spettacolo di circo contemporaneo " Bauci – Circo delle città invisibili " della compagnia Quattrox4 con la regia di Clara Storti, un’azione performativa itinerante e partecipativa che, ispirandosi all’opera di Italo Calvino, trasforma lo spazio urbano in un luogo immaginifico e poetico in cui il pubblico è chiamato a costruire lo spazio scenico insieme agli artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it