Il centrosinistra in piazza per Gaza Schlein nella Striscia in corso una pulizia etnica

Il centro-sinistra si mobilita a Roma per Gaza, unendo decine di migliaia di cittadini sotto il grido di giustizia e solidarietà. La manifestazione, partita da piazza Vittorio Emanuele, testimonia il forte impegno contro la drammatica crisi in corso nella Striscia, dove viene purtroppo segnalata una pulizia etnica. Tra bandiere e cori, la voce di chi chiede pace e intervento internazionale si leva potente, ricordandoci che ogni azione conta in questa lotta per la dignità umana.

AGI - “Free, free Palestinese” e “Palestina libera” sono i cori che risuonano tra i partecipanti alla grande manifestazione per Gaza a Roma, organizzata dai partiti Pd, M5S e Avs, con la partenza del corteo avvenuta da piazza Vittorio Emanuele. La protesta per Gaza ha richiamato in piazza decine di migliaia di persone e un grande striscione con la scritta “Fermiamo il massacro ”. Tra le numerose bandiere palestinesi, spiccano anche quelle dei promotori dell'iniziativa: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Dietro lo striscione di testa sono presenti i leader dei partiti con i dirigenti: Elly Schlein per il Partito Democratico, il leader M5S Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per Avs, il presidente Pd Stefano Bonaccini, il responsabile Esteri del Pd Giuseppe Provenzano, il presidente dei senatori dem Francesco Boccia, il vice capogruppo Avs alla Camera Marco Grimaldi, gli esponenti M5S Roberto Fico e Riccardo Ricciard i, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il centrosinistra in piazza per Gaza. Schlein, "nella Striscia in corso una pulizia etnica"

LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA In piazza nel nome di Gaza Oggi a Roma il centrosinistra a San Giovanni ieri a Milano l'evento con Renzi e Calenda Intervista a Schlein: il #governo tace noi con i palestinesi e contro l'antisemitismo Mattarella in visita da Partecipa alla discussione

“Schlein e Conte su Gaza sono indegni. Il loro corteo? Temo rigurgiti antisemiti. Su Gaza si stanno celebrando le primarie dell’orrore, del centrosinistra. Retorica, speculazione.”. Parla Filini (FdI). Di @CarusoCarmelo Partecipa alla discussione

