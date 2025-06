Il centrosinistra in piazza per Gaza Insulti a Netanyahu e Meloni Gli organizzatori | Siamo oltre 300 mila

In una piazza Roma vibrante di solidarietà e passione, oltre 300.000 manifestanti hanno riempito le strade per chiedere giustizia a Gaza. Tra cori di "Free Palestina" e intense espressioni di sostegno, il centrosinistra si unisce in un gesto collettivo, sfidando le polemiche e rivolgendosi contro Netanyahu e Meloni. È un momento di forte coinvolgimento politico e sociale, che mostra come la voce delle piazze possa fare la differenza nel promuovere pace e diritti universali.

AGI - "Free, free Palestinese" e "Palestina libera" sono i cori che risuonano tra i partecipanti alla grande manifestazione per Gaza a Roma, organizzata dai partiti Pd, M5S e Avs, con la partenza del corteo avvenuta da piazza Vittorio Emanuele. La protesta per Gaza ha richiamato in piazza decine di migliaia di persone e un grande striscione con la scritta "Fermiamo il massacro ". Tra le numerose bandiere palestinesi, spiccano anche quelle dei promotori dell'iniziativa: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione per la Palestina a Roma sono attese circa 50mila persone.

In questa notizia si parla di: Piazza Gaza Centrosinistra Insulti

