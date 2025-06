Il Carnevale estivo si ferma per l' Unitus | Sulle ferite non si può ballare i nostri fondi per la ricostruzione

festeggiamenti estivi di Viterbo ha deciso di sospendere il tradizionale Carnevale per concentrare tutte le energie e i fondi nella ricostruzione delle aree colpite. Un gesto di grande solidarietà che dimostra come, anche nei momenti più difficili, la comunità possa unire cuore e volontà per un futuro migliore. La festa si trasforma in un atto di sostegno e rinascita, dimostrando che l'unità fa la forza.

Il Carnevale estivo viterbese quest'anno non si farà. L'allegria dei carri, i colori delle maschere, la musica e i coriandoli lasceranno il posto alla solidarietà. A pochi giorni dall'incendio che ha devastato il blocco della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, l'organizzazione della.

