Il Cantiere Emilia-Romagna Ecco i musei che si rifanno il look

Il cantiere in Emilia-Romagna non riguarda solo le strade o gli edifici pubblici, ma anche i tesori culturali dei musei. Slancio di rinnovamento e conservazione si intrecciano in un progetto ambizioso volto a restituire alla bellezza e alla fruibilità questi luoghi di storia e arte. Ecco come, tra interventi e novità , i musei della regione si rifanno il look, regalando ai visitatori un’esperienza ancora più coinvolgente e sorprendente.

C’è cantiere e cantiere. E quelli all’interno di un museo sono "musica per le orecchie" di Costantino D’Orazio, direttore ad interim dei Musei Nazionali di Bologna-Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia-Romagna, che ieri ha presentato a Bologna gli interventi in corso in dodici luoghi della cultura. Un grande contenitore, in effetti, quello dei Musei Nazionali, che riunisce realtà ben note come la Pinacoteca di Bologna o San Leo (Rimini) e gemme più nascoste come Palazzo Milzetti a Faenza. Ma tutte insieme, negli intenti dell’ultima riforma, hanno l’opportunità di brillare. E Cantiere Emilia-Romagna è dunque il titolo di quanto presentato, fra mostre, eventi, lavori in completamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Cantiere Emilia-Romagna. Ecco i musei che si rifanno il look

Cantiere Emilia - Romagna. Mostre, eventi, lavori in corso nel 2025