Il business milionario degli assalti ai portavalori il ' superenalotto' che ingrassa le gang cerignolane

Il mondo oscuro delle attività illecite in Puglia si espande ben oltre i consueti crimini: dal business milionario degli assalti ai portavalori e il gioco del Superenalotto che alimenta le gang cerignolane, ai furti d’auto, ricettazioni e riciclaggio di pezzi di veicoli cannibalizzati nelle province di Foggia e Bat. Questo scenario complesso richiede una risposta coordinata: ecco perché la ‘Squadra...

Quello dei furti d’auto, della ricettazione e del riciclaggio delle componenti dei veicoli cannibalizzati nelle province di Foggia e della Bat – di cui abbiamo ampiamente parlato in un precedente Dossier - non è l’unico fenomeno criminale sul quale si sta concentrando l’attenzione della ‘Squadra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il business milionario degli assalti ai portavalori, il 'superenalotto' che ingrassa le gang cerignolane

In questa notizia si parla di: Business Milionario Assalti Portavalori

Carità s.p.a.. Chi si spartisce il business milionario dell'accoglienza migranti a Roma - Il rapporto di Action Aid e Openpolis svela la verità sullo stato dell’accoglienza migranti a Roma: con solo lo 0,11% della popolazione rappresentato da richiedenti asilo, si evidenzia un panorama lontano dall'emergenza.

Assalti a portavalori, tre fermi a Zinasco - Zinasco, 19 marzo 2016 - Sono stati arrestati dalla squadra mobile a Zinasco alcuni tra i presunti responsabili del colpo milionario ... in colpi ai danni di portavalori, stava per mettere ... ilgiorno.it scrive

Corte d'appello Cagliari, assalti a portavalori vero business - Gli assalti ai portavalori - l'ultimo compiuto a Sassari ha fruttato un bottino di ben 15 milioni di euro - sono la vera emergenza criminale in Sardegna. E' quanto emerge dalla relazione ... Scrive ansa.it

Mafia foggiana, le rapine milionarie degli “specialisti” di Cerignola: assalti militari a portavalori e caveau in stile Ocean’s Eleven - Se c’è un colpo a un portavalori ... c’è una rapina milionaria in giro per l’Italia, la polizia passa al setaccio i movimenti dei banditi del paese foggiano. Gli assalti in autostrada ... Da ilfattoquotidiano.it

Palermo, arrestato il basista del colpo milionario al portavalori di due anni fa