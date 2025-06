Il bimbo di 9 mesi al Santobono ancora in pericolo di vita Ipotesi “sindrome da scuotimento”

Le condizioni del piccolo di 9 mesi ricoverato al Santobono di Napoli rimangono gravissime, tra fratture e lesioni cerebrali che destano preoccupazione. L'ipotesi più inquietante è quella della "sindrome da scuotimento", ma le indagini sono ancora in corso per chiarire l'accaduto. La comunità resta in apprensione, sperando in un esito positivo e nel pieno recupero del bambino. Continuate a seguirci per aggiornamenti.

Restano critiche le condizioni del bambino di 9 mesi ricoverato al Santobono di Napoli; il piccolo ha diverse fratture e gravissime lesioni cerebrali la cui origine non è ancora certa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

