Il bilancio drammatico di metà anno | già sei tragedie

un'altra vita. Sei tragedie in soli cinque mesi: un bilancio che mette in luce l’urgenza di riflettere sulla nostra sicurezza stradale e prevenzione. Questi eventi ci ricordano quanto il rischio possa essere dietro l’angolo e quanto sia fondamentale rischiarare la strada con maggiore attenzione e responsabilità. La perdita di vite umane non può più essere accettata come una statistica: è un appello alla coscienza collettiva.

Sei morti in cinque mesi. L’ultimo, tragico, incidente stradale lunedì 2 giugno. Erano da poco passate le 8 di mattina quando la moto Suzuki sulla quale stava viaggiando Giovanni Mearini, 52 anni, si è scontrata con un furgoncino in via Montefeltro, alle porte della città. Mearini è morta pochi minuti dopo l’arrivo dei sanitari. Inutili i tentativi di rianimazione, così come vano è stato il volo di Pegaso allertato nella speranza di trasferire il motociclista in un centro specialistico. Come da prassi è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Spetterà agli inquirenti fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

