Il bianco e il nero dei social Discutiamone! La proposta di Tivelli

Il bianco e il nero dei social ci sfidano a riflettere sull’effetto degli odiatori online e sulla proposta di Tivelli: "Spegniamo la luce agli hater". Pino Pisicchio, con la sua consueta acutezza, ci invita a esplorare le radici di questa problematica complessa, evidenziando come i social siano diventati un terreno di confronto acceso e spesso velenoso. Purtroppo, per certi...

“Spegniamo la luce agli hater”. Pino Pisicchio con la consueta finezza, intelligenza politica, sociale e giornalistica ha colto alcuni nodi di fondo che stanno dietro la questione dell’ormai famoso professore odiatore sui social. A parte che i social sono strapieni di odiatori, per fortuna non sempre verso grandi autorità istituzionali, ci sono però altri nodi dell’aggrovigliata questione dei social che vale la pena cogliere. Purtroppo per certi aspetti i social sono diventati, a cominciare da Facebook, la terza agenzia formativa per i giovani (ma non solo) italiani, per quanto ci concerne. È noto che la prime due agenzie formative, la famiglia e la scuola, però per ragioni diverse non è che stanno tanto bene. 🔗 Leggi su Formiche.net