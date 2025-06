Il bergamasco Oscar Bianchi è il nuovo presidente nazionale di Avis

Il bergamasco Oscar Bianchi è stato scelto come nuovo presidente nazionale di AVIS, segnando un passo importante nel mondo del volontariato italiano. La sua nomina, avvenuta durante la prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale a Milano, apre un nuovo capitolo di impegno e passione per promuovere la cultura del donare. Un leader appassionato che, con determinazione, guiderà l’associazione verso obiettivi ambiziosi, rafforzando il valore del dono e della solidarietà in tutta Italia.

VOLONTARIATO. La nomina è avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale dell'associazione che si è svolto sabato a Milano.

