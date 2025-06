Il bambino terribile cresciuto a pallone e flessioni | quando Hojlund voleva essere CR7

Da bambino, Højlund sognava di essere CR7, forgiato tra palloni e flessioni. Ora, il giovane attaccante danese, principale obiettivo dell’Inter per rafforzare l’attacco insieme a Thuram e Lautaro, sta già lasciando il segno in Serie A con 9 reti all’Atalanta. Una crescita straordinaria, iniziata tra le onde della piscina, che promette grandi emozioni ai nerazzurri.

L'attaccante danese è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per dare a Thuram e Lautaro un'alternativa di livello. In Serie A segnò 9 reti con l'Atalanta. E da piccolo era forte in piscina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il bambino terribile cresciuto a pallone e flessioni: quando Hojlund voleva essere CR7

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bambino Terribile Cresciuto Pallone

Adrian, il bambino cresciuto con il pallone "Il mio sogno era venire a giocare in Italia" - "Il pallone è la mia passione fin da bambino ... ma seguo ancora con grande affetto anche il Kosovo dove sono nato e cresciuto calcisticamente". Da bambino hai vissuto un periodo particolarmente ... Lo riporta lanazione.it

Lite per il pallone al campo da calcetto: bambino di 10 anni accoltella un ragazzino di 13 - Accoltellato a 13 anni per un pallone da un bambino di 10. Ancora violenze con minori protagonisti in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania sono dovuti ... Da msn.com

HO PERSO VINCI… *triste*