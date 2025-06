Igor Volley Britt Herbots torna in azzurro

Un ritorno che farà impazzire i tifosi: Britt Herbots rientra nella rosa della Igor Volley, portando entusiasmo e talento in campo. Dopo tre anni, la stella belga torna a indossare l’azzurro, arricchendo il team di Lorenzo Bernardi con la sua esperienza e grinta. Con questa mossa, la squadra si prepara a nuove sfide e grandi successi.

Un ritorno di peso per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che ritrova la stella belga Britt Herbots a tre anni di distanza dalla sua ultima partita in azzurro. Herbots, arrivata a Novara nel 2020 dopo un biennio (e una Coppa Cev) a Busto Arsizio, ha vestito per due stagioni la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Igor Volley, Britt Herbots torna in azzurro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Herbots Igor Volley Britt

Italya’da ilk 4 takimdan 3’ü kaptaniyla yollarini ayirdi. Vero Volley Milano - Alessia Orro Savino Del Bene - Britt Herbots Igor Novara - Francesca Bosio Partecipa alla discussione

Volley, la seconda volta di Britt Herbots alla Igor - Rinforzo di peso per la squadra di Bernardi, con il “martello” belga che ritorna all'ombra della Cupola dopo tre stagioni in Toscana (le ultime due a Scandicci). La giocatrice: «Per me è come essere a ... lavocedinovara.com scrive

Pallavolo Mercato – Britt Herbots, un ritorno di peso per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi - La Igor Volley Novara accoglie un ritorno di grande spessore: Britt Herbots, stella belga della pallavolo internazionale, torna a vestire la maglia azzurra per la stagione 2025/2026, a tre anni dalla ... Scrive ivolleymagazine.it

Volley Mercato: Novara, dopo tre anni, riaccoglie Britt Herbots - La schiacciatrice belga, reduce da due campionati a Scandicci, torna a giocare nella squadra nella quale è stata protagonista dal 2020 al 2022 ... Si legge su corrieredellosport.it

Britt herbots | IGOR GORGONZola Novara player