Icardi mostra il suo conto in banca di Wanda Nara Un' altra prova Guerra totale

La tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara raggiunge un nuovo picco, con il calciatore che pubblica uno screenshot del conto in banca dell'ex moglie, accusandola di aver trasferito illegalmente 7 milioni di euro. Un gesto deciso che apre a una guerra totale tra i due, alimentando il gossip e le polemiche nel mondo dello spettacolo e del calcio. La vicenda promette sviluppi sorprendenti: cosa accadrà ora?

La tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara si fa sempre più accesa. Nelle ultime ore, il calciatore ha infiammato i social pubblicando nelle sue Instagram Stories uno screenshot che mostrerebbe il conto in banca dell'ex moglie. Il gesto, eclatante, è accompagnato da una pesante accusa: secondo Icardi, Wanda avrebbe trasferito illegalmente sul suo conto personale ben 7 milioni di euro. L'attacco del calciatore arriva dopo settimane di botta e risposta. Wanda, recentemente, aveva dichiarato che la sua relazione con il rapper L-Gante fosse nata solo dopo aver scoperto il tradimento di Mauro con l'attrice Eugenia "China" Suárez. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Icardi mostra il suo conto in banca di Wanda Nara "Un'altra prova". Guerra totale

