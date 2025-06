I volenterosi cosa vogliono? Con che strategia? Con quali mezzi? Ecco l’inganno

I "volenterosi" sono un puzzle geopolitico: un gruppo di nazioni e leader europei che si presentano come un fronte unito di pressione diplomatica e militare sulla Russia di Putin. Ma cosa vogliono davvero? Con quale strategia e mezzi cercano di raggiungerlo? E soprattutto, sono davvero liberi da inganni e mire nascoste? Scopriamo insieme il vero volto di questa complessa alleanza e le sue possibili ripercussioni globali.

Sembra un problema lessicale, è un garbuglio geopolitico. La parola di partenza è " volenterosi ". Nella finzione del racconto, indica quel gruppo di nazioni e leader europei che si candida a rappresentare un fronte di pressione diplomatico-militare sulla Russia di Putin autonomo o, nelle improbabili intenzioni degli esordi, addirittura in opposizione agli Stati Uniti di Trump. Nella realtà, quella che Machiavelli chiamava «la verità effettuale della cosa», intrisa di potere, capacità di proiezione, deterrenze reciproche (le «carte che si hanno in mano», semplifica un pokerista inveterato come The Donald), i "volenterosi" sono nel migliore dei casi un auspicio frustrato.

