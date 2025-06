i versi fuori tempo di sergej esenin

Le parole di Esenin, intrise di malinconia e introspezione, ci conducono nel suo mondo interiore, tra sogni e tormenti. La sua poesia, un ponte tra vita e morte, rivela il suo profondo desiderio di pace e di addio. Un’ultima testimonianza di un poeta che, nell’arte, ha cercato di trovare la propria serenità , lasciando un’eredità indelebile alla letteratura russa e mondiale.

"Noi adesso ce ne andiamo a poco a poco verso il paese dove è gioia e quiete. Forse, ben presto anch’io dovrò raccogliere le mie spoglie mortali per il viaggio”. Sono questi i primi versi di una delle ultime poesie scritte da Sergej Esenin, uno dei piĂą grandi poeti della Russia post-rivoluzionaria che l’anno successivo, nel 1925, si sarebbe ucciso impiccandosi con una cinghia alle tubature di un radiatore in una stanza d’albergo di Leningrado. Irregolare, famosissimo alla sua epoca e subito dopo messo all’indice tanto da Stalin quanto da Krusciov, bevitore accanito per troppa vita e troppa disperazione, ma allo stesso tempo leggiadro nella scrittura, amato dalle donne che molto aveva amato, “poeta contadino” cantore della Russia piĂą arcaica e quasi idealizzata che vedeva nella rivoluzione la fantasiosa speranza (ovviamente subito tradita) di un trionfo messianico dei contadini e delle loro tradizioni piuttosto che del proletariato urbano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it