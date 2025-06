I tornei di Sinner e Alcaraz dopo il Roland Garros | le strade si separano appuntamento alla finale di Wimbledon?

Dopo il emozionante duello a Roland Garros, le strade di Sinner e Alcaraz si separano temporaneamente, preparandosi per il grande appuntamento di Wimbledon. La loro sfida sulla terra rossa ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di tennis, ma ora il prossimo capitolo si scriverà sull’erba britannica. Il loro percorso promette scintille e sorprese, lasciando intravedere un futuro ricco di emozioni, fino all’attesissima finale che deciderà il campione del mondo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Roland Garros, che andrĂ in scena domenica 8 giugno (ore 15.00) sulla terra rossa di Parigi. Per la prima volta in carriera le due stelle del panorama tennistico internazionale si fronteggeranno in un atto conclusivo dello Slam: il fuoriclasse altoatesino ne ha conquistati tre e insegue il suo primo sigillo nella capitale francese, mentre il fenomenale spagnolo proverĂ a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Si tratterĂ della partita che chiuderĂ la stagione su questa superficie e da lunedì si passerĂ subito all’erba. Il numero 1 e il numero 2 del mondo osserveranno una settimana di riposo dal 9 al 15 giugno e torneranno in campo in quella successiva, la seconda riservata al verde: Jannik Sinner ha scelto il torneo ATP 500 di Halle, mentre Carlos Alcaraz ha optato per il torneo ATP 500 di Londra (il Queen’s). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I tornei di Sinner e Alcaraz dopo il Roland Garros: le strade si separano, appuntamento alla finale di Wimbledon?

