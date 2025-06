I subacquei ripuliscono i fondali del Trave

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, le acque di Ancona si sono trasformate in un esempio di tutela e solidarietà. Circa 20 subacquei delle associazioni Kòmaros Sub e Monsub hanno dedicato la mattinata del 5 giugno a ripulire i fondali del Trave, recuperando oltre 600 kg di rifiuti e restituendo alla natura un patrimonio prezioso. Un gesto di responsabilità che invita tutti a riflettere sull'importanza di preservare il nostro pianeta.

Nella mattinata del 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, le acque antistanti la scogliera del Trave ad Ancona sono state teatro di un’importante operazione di pulizia dei fondali. Circa 20 subacquei, provenienti dalle associazioni Kòmaros Sub Ancona e Monsub di Jesi, hanno operato dalle 9 alle 12, assistiti da quattro mezzi nautici, recuperando oltre 600 kg di rifiuti. Tra i materiali raccolti: più di 400 kg di attrezzature da pesca abbandonate (reti a strascico, tramagli, nasse per seppie) e oltre 200 kg di rifiuti vari, tra cui pneumatici, stivali, teli di plastica, indumenti e una vecchia canoa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I subacquei ripuliscono i fondali del Trave

