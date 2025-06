I sindaci della Lariana prendono il secchio per svuotare il lungolago allagato | protesta simbolica contro Rapinese

Un gesto simbolico di solidarietà e impegno per ridare vita allo splendido lungolago di Como. Questa mattina, i sindaci della sponda orientale si sono uniti in una protesta rappresentativa contro le criticità causate dai recenti allagamenti, dimostrando così che anche le azioni più semplici possono diventare potenti messaggi di attenzione e responsabilità. Un modo per ricordare a tutti che la tutela del nostro territorio richiede cuore e collaborazione.

Questa mattina, 7 giugno 2025, un gruppo di sindaci della sponda orientale del Lago di Como si è presentato in piazza Cavour armato di secchi, stivali e determinazione. Un gesto simbolico, ma eloquente: svuotare manualmente l’acqua che ancora ristagna sul lungolago allagato. Una protesta. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - I sindaci della Lariana prendono il secchio per svuotare il lungolago allagato: protesta simbolica contro Rapinese

