Nonostante la sua natura televisiva, la serie costituisce l'apice della maturazione cinematografica del regista, oltre ad essere stato il momento di svolta della sua carriera. I primi due episodi in occasione de Il cinema in piazza, su MUBI dal 13 giugno. Potrebbe essere un paradosso affermare che il cuore del pensiero cinematografico di un regista così unico come David Lynch sia in una serie televisiva, eppure I segreti di Twin Peaks raffigura esattamente quel crocevia fondamentale che racchiude l'apice della rappresentazione della sua prospettiva, nonché lo snodo che gli ha permesso una maturazione artistica tale da aprire a tutta la seconda parte della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Segreti di Twin Peaks è il cuore del cinema di David Lynch

