I segnali sui consumi che il governo non vede

Può darsi che in politica si possa vivere di rendita. Che si possa campare a lungo gestendo le paure, coltivando lo status quo, promettendo stabilità a parole mentre tutto intorno si muove. Può darsi che basti una narrazione rassicurante, un'illusione di ordine, una frase secca e comoda come "avanti così". Ma l'economia reale ha un altro linguaggio. I consumi non votano. I consumi non leggono i sondaggi. I consumi non guardano i talk show. E soprattutto: i consumi non credono alla propaganda. Parlano solo la lingua spietata della fiducia. E oggi, quella fiducia – lo si voglia o no – scricchiola.

