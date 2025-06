I Seasonal Cosmic Ambassadors pubblicano Watching Me on the Other Side | un inno alla riscoperta del sé

scatenare emozioni e spingere all'autoRiflessione. Un viaggio sonoro che invita ad ascoltare il proprio spirito, superare le paure e abbracciare la trasformazione. I Seasonal Cosmic Ambassadors ci regalano un inno vibrante alla rinascita interiore, dimostrando come la musica possa essere il motore di un cambiamento autentico e liberatorio. Preparatevi a lasciarvi trasportare da “Watching Me on the Other Side”, un brano che non lascia indifferenti.

Una scarica di energia, riflessione e identità sonora: i Seasonal Cosmic Ambassadors presentano "Watching me on the other side", un brano che mescola alternative rock, hard rock e punk con un'aura grunge che pervade tutto, per raccontare il bisogno impellente di cambiamento personale. "Watching Me on the Other Side": rock, coscienza e ribellione interiore per i Seasonal Cosmic Ambassadors. Un mix potente di rock alternativo, grunge e punk per risvegliarsi da una società apatica e riconnettersi con la propria autenticità. È questo il cuore pulsante di "Watching Me on the Other Side", il nuovo brano dei Seasonal Cosmic Ambassadors, disponibile in streaming su YouTube e su tutte le piattaforme digitali.

