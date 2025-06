I ritardi dei consolati bloccano il voto referendario per gli italiani all’estero

I ritardi dei consolati stanno bloccando il diritto di voto degli italiani all’estero, mettendo a rischio la partecipazione democratica. Nonostante le nuove modalità e gli sforzi per facilitare l’accesso, molte persone segnalano difficoltà e ostacoli nel esercitare il loro diritto di voto, sia per corrispondenza sia di persona. Queste criticità sollevano una domanda: come garantire un processo elettorale equo e accessibile a tutti, ovunque si trovino?

Al termine del voto ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno da parte degli italiani residenti all'estero, conclusosi giovedì 5 giugno, alcuni elettori denunciano difficoltà e ostacoli nell'esercitare il proprio diritto di voto, sia per corrispondenza sia di persona presso i Consolati di riferimento. Diverse segnalazioni stanno pervenendo agli organizzatori della campagna per il referendum sulla cittadinanza, che sembrano indicare un certo livello di disorganizzazione e mancanza di risorse consolari sufficienti per gestire il flusso di richieste di plichi e duplicati, nonché l'assenza di informazioni chiare, sulle modalità di esercizio del voto all'estero.

In questa notizia si parla di: Voto Consolati Italiani Estero

