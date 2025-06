I referendum dell' 8 e 9 giugno | su cosa si vota e cosa si chiede di abrogare

Il 8 e 9 giugno si svolgono importanti referendum che coinvolgono vari aspetti della vita pubblica italiana. Promossi dalla Cgil, questi quesiti rappresentano un'opportunità per i cittadini di esprimersi su temi fondamentali, contribuendo a modellare il futuro del Paese. La partecipazione è fondamentale: solo con il raggiungimento del quorum del 50% più uno dei votanti la consultazione sarà valida. Scopriamo insieme su cosa si vota e cosa si chiede di abrogare.

Per i referendum proposti dalla Cgil sarà possibile votare domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 dalle ore 7 alle ore 15. Il quorum. Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno (50% più 1). Questo è quanto stabilisce l'articolo 75, IV comma della Costituzione che testualmente recita:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I referendum dell'8 e 9 giugno: su cosa si vota e cosa si chiede di abrogare

