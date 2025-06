I problemi di Matematica Sos spazi banchi in strada

Tra banchi in strada e aule inagibili, gli studenti di matematica della Statale si trovano a dover affrontare non solo problemi di numeri, ma anche ostacoli concreti alla loro formazione. La protesta simbolica sotto il sole di via Saladini mette in luce le criticità di un’istituzione che, tra ritardi e cantieri fermi, rischia di compromettere il futuro di chi desidera imparare. È ora di trovare soluzioni, perché i numeri da risolvere non sono solo quelli nei compiti.

Banchi in strada, sotto il sole, in via Saladini. Gli studenti del Dipartimento di Matematica della Statale sono lì, a ripassare, in segno di protesta. "La biblioteca ha più di cento posti, ma è ancora chiusa: doveva essere pronta per ottobre, ma si è iniziato a rimandare, di mese in mese", racconta Agnese. Non è l’unico problema di Matematica da risolvere. Cantieri che procedono a singhiozzo, aule inagibili, acqua che si infiltra tra i corridoi ogni volta che piove, pareti ammuffite, buchi nei pavimenti. Gli studenti scorrono la lista delle “pecche“, con foto e video: "Non abbiamo date certe e soluzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

