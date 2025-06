I negazionisti dei femminicidi

In un mondo in cui la violenza di genere continua a mietere vittime, è fondamentale riflettere sulle parole e sugli atteggiamenti che alimentano il silenzio e la negazione. Recentemente, ho ascoltato domande come “Ma siamo sicuri che i femminicidi siano un’emergenza?”,poste in modo quasi provocatorio, durante discussioni online. È il momento di sfatare miti e rispondere con chiarezza: i femminicidi sono una realtà drammatica che richiede attenzione e azione immediata.

"Ma siamo sicuri che i femminicidi siano un’emergenza?”. Questa domanda, sebbene in modi meno urbani, mi è stata posta solo qualche giorno fa, all’indomani del femminicidio di Martina Carbonaro, nell’ambito di un intenso scambio di opinioni via social con numerosi ragazzi e uomini piccati – è un eufemismo – dal fatto che si dia tanto risalto alle uccisioni di donne. C’era chi minimizzava i numeri, chi non accettava un’accusa collettiva al genere maschile e chi, lanciandosi davvero oltre, metteva sullo stesso piano – in termini di grandezza del fenomeno – la violenza delle donne sugli uomini e quella degli uomini sulle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I negazionisti dei femminicidi

