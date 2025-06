I mostri veri e i mostri apparenti | quello che ci dicono la liberazione di Giovanni Brusca e la riapertura del caso Garlasco

In un Paese dove i mostri veri e apparenti si intrecciano tra notizie di liberazioni e riaperture di casi irrisolti, la domanda che echeggia nelle menti di molti è: a chi spetta l’ergastolo? Una questione che non riguarda solo la giustizia, ma anche le ombre che si insinuano nel nostro senso di sicurezza e verità. E proprio questa complessità ci invita a riflettere più profondamente, oltre le facili risposte.

Ora provate a rispondere alla sola domanda che si sta alzando nel Paese: l’ergastolo a questo punto a chi va dato? Ammetto di non seguire gli aggiornamenti del caso Garlasco. Non per disinteresse, ma perché trovo pericoloso nella sua morbosità lo schema che lo rappresenta, ovvero la creazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I mostri veri e i mostri apparenti: quello che ci dicono la liberazione di Giovanni Brusca e la riapertura del caso Garlasco

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mostri Veri Apparenti Dicono

Mostri in Mostra: i veri “Freaks out” sfilano sul red carpet, da Burioni alle influencer (ai morti) - La domanda per nulla peregrina è subito circolata in Rete dopo che l’ex volto di Temptation Island era apparso a fianco dell’ereditiera Drusilla Gucci sul tappeto rosso della Mostra del ... Segnala ilfattoquotidiano.it

PERCHÉ TORNANO DOPO CHE TI SEI ALLONTANATO | Stoicismo