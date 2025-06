I medici non danno l’ok | con il defibrillatore non può più giocare a pallone | Bove scoppia in lacrime

Una notizia che scuote il mondo del calcio: Edoardo Bove, talento dei viola e ex giallorosso, non potrà più scendere in campo a causa di problemi di salute. La sua emotiva reazione, scoppiata in lacrime, rivela quanto questa stagione sia stata difficile per lui e i suoi tifosi. Resta viva la speranza di rivederlo presto in azione, ma intanto la sua determinazione continua ad ispirare tutti.

I medici non danno l'ok: con il defibrillatore non può più giocare a pallone Bove scoppia in lacrime"> Stagione difficile per il centrocampista dei viola ex giallorosso, continua ad esserci la speranza di rivederlo presto in campo. Edoardo Bove, nato a Roma il 16 maggio 2002, ha iniziato la sua carriera calcistica nella Boreale Don Orione prima di entrare nel settore giovanile della Roma nel 2012. Ha scalato le categorie giovanili fino a debuttare in Serie A il 9 maggio 2021 contro il Crotone. Nella stagione 2021-2022, sotto la guida di José Mourinho, ha segnato il suo primo gol in campionato nel pareggio contro il Verona.

