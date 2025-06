I manifestanti per Gaza | Speriamo si dia un segno per dire basta

In un momento di grande tensione e sofferenza, oltre 300mila persone hanno riempito le piazze di Roma per chiedere giustizia e pace a Gaza. La voce di chi scende in strada è un grido di speranza, un appello urgente affinché si dia un segno di svolta: basta violenze, basta ingiustizie. La nostra solidarietà deve essere più forte delle divisioni, perché i bambini innocenti non devono più pagare il prezzo della guerra.

Roma, 7 giu. (askanews) - Oltre 300mila in piazza a Roma, secondo gli organizzatori, alla manifestazione per Gaza indetta da Pd, M5s e Avs. "Sono arrabbiata perché l'Ue non riesce a prendere decisioni certe, si va a campo libero, il governo non prende posizioni, fa affari con Israele e vende armi, noi vogliamo che la Palestina sia libera", dice una donna. "Oggi parliamo di bambini trucidati, i bambini non sono terroristi" aggiunge un uomo. "Ci si sente malissimo, non si può assistere all'eccidio di 60mila persone di cui 20mila bambini, basta, in altri paesi le manifestazioni sono con milioni di persone, spero che oggi si dia un segno per dire basta e provare a trovare la pace" afferma un'altra manifestante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I manifestanti per Gaza: "Speriamo si dia un segno per dire basta"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gaza Basta Manifestanti Speriamo

Ride for Gaza: pedalare insieme per dire "basta" al genocidio in Palestina - Unisciti a noi per "Ride for Gaza", una pedalata solidale che si terrà domenica 17 maggio alle ore 10:00 ad Avellino.

I manifestanti per Gaza: “Speriamo si dia un segno per dire basta” - Roma, 7 giu. (askanews) – Oltre 300mila in piazza a Roma, secondo gli organizzatori, alla manifestazione per Gaza indetta da Pd, M5s e Avs. “Sono arrabbiata perché l’Ue non riesce a prendere decisioni ... Segnala askanews.it

Gli israeliani che manifestano sul confine di Gaza: basta guerra - window.evolMediaId="2141847"; window.evolCoverUrl="2141847_sd_68433c99dd2b3_1749236889.jpg"; Milano, 6 giu. (askanews) - "Dove è l'umanità ... affaritaliani.it scrive

Manifestanti israeliani al confine con Gaza: “l’80% dice basta guerra” - Sderot, 23 mag. (askanews) – Dopo la manifestazione di giovedì sera a Tel Aviv, i dimostranti per la pace sono arrivati anche al confine fra Israele e Gaza: alcune centinaia si sono raccolte a Shaar H ... Riporta askanews.it

Manifestazioni nel mondo a sostegno di Gaza