I Maneskin mi volevano a Sanremo per un duetto Ho chiesto soldi e si sono offesi Non li conoscevo Chi sono questi ragazzi tutti truccati? | lo rivela Amanda Lear

sono questi ragazzi tutti truccati? Non avrei mai pensato che i Maneskin, così noti e controversi, potessero suscitare questa reazione. Amanda Lear, in un’intervista esclusiva, rivela il suo punto di vista sulla mancata collaborazione, lasciando spazio a curiosità e interrogativi su questa intricata storia. Alla scoperta di personaggi sorprendenti come Amanda Lear e delle dinamiche che si celano dietro le celebrità, non si smette mai di imparare.

In occasione della mostra The Eye of Amanda Lear, allestita a Milano alla Galleria Spazio Guido Tommasi, Amanda Lear si è raccontata al settimanale F. L’artista è tornata su un argomento che era già balzato agli onori della cronaca, ossia la mancata collaborazione con i Maneskin. Amanda Lear ha raccontato la sua versione dei fatti: “Mi volevano a Sanremo per un duetto. Ho chiesto dei soldi e si sono offesi. Non li conoscevo, ho detto di no. Chi sono questi ragazzi tutti truccati? (ride, ndr)”. Sempre a proposito di musica in album uscirà il 23esimo album della sua carriera. Ormai la cantante e pittrice si tiene ben lontana dal glamour degli eventi mondani: “Andare sui red carpet non le interessa: “Ma scherziamo? Insieme a tutte quelle povere disgraziate mezze nude, influencer con il vestito prestato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I Maneskin mi volevano a Sanremo per un duetto. Ho chiesto soldi e si sono offesi. Non li conoscevo. Chi sono questi ragazzi tutti truccati?”: lo rivela Amanda Lear

