i magnifici cinque del fibonacci alle finali dei giochi matematici

Un altro importante risultato per l’ istituto comprensivo Leonardo Fibonacci di Pisa alle finali nazionali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, evento organizzato dall’ Università Bocconi di Milano e giunto quest’anno alla sua 32ª edizione. Tra oltre 3.000 finalisti, selezionati da un bacino iniziale di circa 50.000 partecipanti in tutta Italia, sono stati cinque gli studenti della scuola Fibonacci qualificati alle finali nazionali: Alice Bertolone, Matilde Morganti e Filippo Fontani per la categoria C1 (riservata agli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado); Andrea Falasca e Alessandro Facchini per la categoria C2 (dedicata agli studenti di terza della scuola secondaria di I grado). 🔗 Leggi su Lanazione.it