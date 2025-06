I lettori di Gazzetta it non hanno dubbi | Spalletti bocciato il 95% vuole Ranieri ct della Nazionale

I tifosi non hanno dubbi: nel nostro sondaggio quasi 40mila voti, il 95% sceglie Ranieri come nuovo CT della Nazionale, mentre Spalletti si ferma al 5%. La passione e le preferenze degli appassionati sono chiare: ora la palla passa alle decisioni ufficiali, che potrebbero cambiare volto alla nostra squadra azzurra.

Quasi 40mila i voti al nostro sondaggio: il 95% degli utenti vorrebbe Sir Claudio ct al posto di Spalletti, che gode appena del 5% delle preferenze.

