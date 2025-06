I Goonies 7 motivi per amare il film cult che compie quarant' anni

I Goonies, il film cult che compie 40 anni, rimane un’icona indimenticabile della cultura pop e del cinema per ragazzi. Questi sette motivi vi faranno riscoprire perché, anche dopo quattro decenni, è sempre un’occasione speciale per rivedere questa avventura senza tempo, simbolo di amicizia, coraggio e magia. Perché il fascino dei Goonies non ha età: preparatevi a rivivere la magia!

Ricordiamo perché è sempre l'occasione di vedere e rivedere la pietra miliare del cinema per ragazzi americano uscito il 7 giugno 1985. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I Goonies, 7 motivi per amare il film cult che compie quarant'anni

