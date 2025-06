I giovani europei del progetto Erasmus in gita ad Ascoli

meravigliosa piazza del Popolo, un autentico cuore pulsante di Ascoli. Questa esperienza ha permesso ai giovani europei di immergersi nelle radici storiche e artistiche della città, creando ponti di amicizia e comprensione tra culture diverse. La giornata si è conclusa con entusiasmo e nuove prospettive, rafforzando il senso di comunità europea e di scambio interculturale. Un ricordo indimenticabile che continuerà a ispirare il loro cammino.

I giovani europei dalla Turchia, Nord Macedonia, Lituania, Romania, Irlanda, Polonia e Italia in Erasmus a Grottammare, hanno visitato la città di Ascoli accompagnati dal coordinatore Alceste Aubert. Una giornata all’insegna della cultura, dell’ arte e della storia. I giovani hanno visitato il monumento di Re Vittorio Emanuele II dopo aver attraversato la Fortezza Malatesta, per poi proseguire verso la Cattedrale e la Pinacoteca, quindi la passeggiata nelle piazze caratteristiche della città delle Cento Torri. Aubert ha raccontato l’evento avvenuto nel giugno del 1879 nel fiume Castellano dove il giovane ascolano Aubert Virrone salvò la vita a tre fratelli della famiglia del medico Ambrosi caduti nelle acque del fiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giovani europei del progetto Erasmus in gita ad Ascoli

