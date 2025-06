I genitori non sanno più aiutare i figli la scuola deve insegnare l’amore Paola Cortellesi chiede educazione affettiva in classe contro il possesso geloso che uccide le donne

In un’Italia che corre veloce, cresce il bisogno urgente di educazione affettiva nelle scuole e tra le mura domestiche. Paola Cortellesi e Gino Cecchettin lanciano un forte grido d’allarme: l’analfabetismo emotivo minaccia non solo i rapporti personali ma anche la sicurezza delle donne. È ora di intervenire: l’educazione all’amore e al rispetto deve diventare una priorità imprescindibile per costruire un futuro più sicuro e consapevole.

"Nelle scuole italiane manca una vera educazione affettiva" e "scuole per genitori sappiamo non essercene". Due voci, quella di Paola Cortellesi e di Gino Cecchettin, si uniscono in un grido d'allarme che attraversa l'Italia: l'analfabetismo emotivo sta alimentando una spirale di violenza che colpisce sempre più donne, spesso giovanissime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Genitori Paola Cortellesi Educazione

