I genitori di Chiara Poggi | “Sempio frequentava casa nostra tutto dipende se c’è sangue sull’impronta 33”

I genitori di Chiara Poggi, intervistati nel programma Quarto Grado, sollevano interrogativi sulla loro figlia e le indagini. "Se c'è sangue sull'impronta, tutto cambia", affermano, mettendo in discussione le motivazioni che spingono a continuare le indagini nonostante nulla fosse stato trovato in passato. Ma quali sono i misteri ancora irrisolti? Scopriamolo insieme, entrando nel cuore di un caso che ha sconvolto l’Italia.

Parlano i genitori di Chiara Poggi, intervistati al programma tv Quarto Grado: "Era già stata scandagliata la sua vita e non era stato trovato nulla, perché adesso continuano? Perché? Non aveva segreti, non aveva amanti e non aveva due telefoni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

