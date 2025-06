I Friedkin aprono ufficialmente l' era Gasperini a Roma

Cari tifosi della Roma, è stata una stagione definita dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida e ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo club. Lottiamo insieme. E ora, con entusiasmo e determinazione, i Friedkin annunciano l’inizio di una nuova era con Gasperini come guida: un passo deciso verso il futuro, che promette emozioni e successi ancora più grandi.

AGI - "Cari tifosi della Roma, è stata una stagione definita dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida e ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo club. Lottiamo insieme". Inizia con queste parole la lettera dei proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin. Un bilancio di fine stagione e un proiettarsi alla prossima con la scelta di Gian Piero Gasperini come prima mossa per la Roma dell'immediato futuro. Prima di ogni cosa, però, il grazie ai tifosi. "A nome della famiglia Friedkin, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a voi, i tifosi, il cui cuore pulsante è l'anima stessa della Roma.

