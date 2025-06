I Friedkin ai tifosi | Gasperini l' allenatore giusto Riappropriazione dello stemma ASR e il 22 luglio un giorno di festa

I Friedkin ai tifosi: un messaggio di orgoglio e rinascita. Dopo una stagione che ha messo alla prova il carattere giallorosso, i proprietari ribadiscono il loro impegno e l’amore per la maglia. La riappropriazione dello stemma ASR e il 22 luglio diventano simboli di una rinascita imminente. È tempo di ripartire, con entusiasmo e determinazione, perché questa squadra merita di scrivere un nuovo capitolo pieno di successi.

È tempo di ripartire, ma non prima di aver tirato le somme dell'annata conclusasi da un paio di settimane. Questa mattina, sui canali ufficiali della Roma, è comparso un messaggio firmato Dan e Ryan Friedkin: «È stata una stagione definita dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida e ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo Club». Una stagione iniziata tra mille difficoltà e rimessa in piedi da Ranieri: «La nomina di Claudio Ranieri non è stata solo una risposta al momento, ma ha riflesso la nostra convinzione nella stabilità, nell'identità e nel legame con la nostra storia. 🔗 Leggi su Iltempo.it