I fac simile dei cinque quesiti al Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 | come votare sì o no

Se desideri esprimere la tua opinione sui cinque quesiti dei referendum dell'8 e 9 giugno, è importante conoscere come votare correttamente. Di seguito troverai i fac simile delle schede, con istruzioni chiare e dettagliate per esercitare il tuo diritto di voto. Ricorda: potrai votare domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, barrando con una X Sì o No. Continua a leggere per scoprire come fare la scelta giusta.

Ecco i fac simile delle schede dei cinque quesiti per i Referendum dell'8 e 9 giugno. Si potrà votare domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, barrando con una X il Sì oppure il No. È permesso votare Sì a un quesito e No a gli altri, e viceversa. Ogni scheda avrà un colore diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Job's Act e cittadinanza veloce: cinque quesiti referendari costruiti su slogan più che su proposte serie. Partecipare al voto è un diritto, ma è anche legittimo esprimere dissenso sull’inconsistenza delle scelte in campo non andando a votare. Davvero vogliamo Partecipa alla discussione

L’8 e il 9 giugno saremo chiamati a votare cinque quesiti referendari importantissimi, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Approfondisci le proposte: 1/2 Partecipa alla discussione

