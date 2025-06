I danni del sole | domani alla Città della Scienza di Napoli un laboratorio gratuito per i bambini

Preparati a scoprire come proteggere la pelle dai danni del sole in modo divertente e interattivo! Domani, alla Città della Scienza di Napoli, un laboratorio gratuito per i bambini iniziativa di “Euphidra for kids” conclude un progetto educativo che ha coinvolto oltre 2.500 studenti. Un’occasione unica per imparare, giocando, l’importanza della prevenzione solare in vista della Giornata internazionale della protezione solare. Tra i protagonisti che...

Un laboratorio interattivo e sperimentale gratuito per i bambini, alla scoperta della prevenzione e della cura della pelle: "Euphidra for kids" conclude l'omonimo progetto educativo che quest'anno ha coinvolto ben 2.500 studenti con un doppio appuntamento al Museo Città della Scienza di Napoli: domani, domenica 8 giugno, in prossimità della Giornata internazionale della protezione solare. Tra i protagonisti che verranno messi "sotto la lente" c'è l'amido, importante alleato per la cura della pelle. Sono aperte le iscrizioni online. Conoscere la struttura della pelle, capire cosa sono i raggi UV e che impatto hanno, nonché le giuste accortezze per evitare i danni della radiazione solare.

