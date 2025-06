I centristi pro Gaza | Due popoli due Stati E ci sono i riformisti Pd

In un panorama complesso di tensioni e speranze, i centristi pro-Gaza si posizionano come ponte tra due popoli e due stati, mentre i riformisti PD invitano a riflettere sulle sfide di un conflitto che coinvolge ogni cuore. La manifestazione di oggi ha mostrato come, nonostante le divergenze, ci siano momenti di unità e di voce comune: due bandiere, due storie, un desiderio di pace e giustizia. Domani, sarà ancora più importante ascoltare e agire.

"Io non vi dico cosa manca alla manifestazione di domani (oggi ndr), chiedetelo a quelli di domani se manca qualcosa. Vi dico quello che c’è nella manifestazione di oggi (ieri ndr): due popoli, due Stati, due bandiere. Ci sono le voci degli ostaggi israeliani, dei palestinesi che vogliono liberarsi da Hamas, dei frati francescani custodi della Terra Santa, le voci della politica e di chi dice che bisogna rispettare il diritto umanitario a Gaza come in qualsiasi altro luogo del mondo". Appena entrato al teatro Parenti di Milano, Matteo Renzi, leader di Italia viva, risponde così a chi gli chiede quali motivi abbiano impedito alle opposizioni di centrosinistra di trovare una linea comune sui bombardamenti israeliani a Gaza e di ritrovarsi fianco a fianco nella stessa manifestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I centristi pro Gaza: "Due popoli, due Stati". E ci sono i riformisti Pd

