I carabinieri restituiscono un timbro precolombiano all' Ecuador

Un prezioso pezzo di storia precolombiana torna a casa: i carabinieri restituiscono all’Ecuador una pintadera, un antico timbro in terracotta risalente tra il IV secolo a.C. e il XVI d.C. Dopo anni di ricerca e impegno, questa importante testimonianza culturale viene finalmente riconsegnata all’origine, rafforzando il legame tra il patrimonio italiano e quello sudamericano. Una restituzione che sottolinea il valore della tutela e della collaborazione internazionale nel preservare il nostro passato condiviso.

Una pintadera torna a casa. Riconsegnata ieri 6 giugno all'ambasciatore dell'Ecuador dai carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Udine, si tratta di un piccolo sigillo in terracotta che risale a un periodo compreso tra il quarto secolo avanti Cristo e il sedicesimo dopo Cristo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - I carabinieri restituiscono un "timbro" precolombiano all'Ecuador

In questa notizia si parla di: Carabinieri Restituiscono Timbro Precolombiano

Carabinieri di Ivrea restituiscono agli anziani l’oro rubato in rapine e furti, loro li ringraziano: “Siete stati bravissimi” | Video - I Carabinieri di Ivrea hanno riportato ai legittimi proprietari gli oro rubati in recenti rapine e furti.

I carabinieri restituiscono un "timbro" precolombiano all'Ecuador - Il nucleo Tutela patrimonio culturale di Udine ha reso il bene, sequestrato a un residente di Pordenone, all'ambasciatore: si tratta di una "pintadera". L'oggetto era stato messo in vendita su un sito ... Secondo udinetoday.it

Timbro pre-colombiano restituito dai carabinieri all'Ecuador - I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Udine hanno riconsegnato, all'ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador in Italia, un sigillo in terracotta, denominata "pintadera", risalente ... Si legge su msn.com

Ricevuto da un amico e messo in vendita online: è un manufatto antichissimo, restituito all’Ecuador - UDINE/PORDENONE - Il 29 maggio 2025, a Roma, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito all’Ambasciata dell’Ecuador in Italia una pintadera in terracotta, un sigill ... Riporta nordest24.it