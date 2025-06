I carabinieri in visita a Monteviasco il borgo varesino isolato dal mondo che attende da 7 anni la riapertura della funivia

In un angolo isolato dell’Alto Varesotto, Monteviasco si prepara a vivere un momento straordinario: i carabinieri, simbolo di sicurezza e vicinanza alle comunità, hanno fatto visita al borgo dopo sette anni di attesa per la riapertura della funivia. Un gesto che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, portando speranza e rinnovato spirito di comunità in un luogo sospeso tra natura e attesa. Questa visita segna l’inizio di un nuovo capitolo per Monteviasco, pronto a riscoprire il suo cuore pulsante.

Monteviasco (Varese), 7 giugno 2025 – Una visita decisamente inaspettata ma gradita oggi a Monteviasco, il borgo dell’Alto Varesotto in Val Veddasca a 950 metri d’altezza vicino al confine con la Svizzera, isolato dal resto della regione e della provincia e raggiungibile a piedi solo attraverso un sentiero. Nella minuscola frazione del Comune di Curiglia sono arrivati a piedi i vertici regionali dei carabinieri, per incontrare gli abitanti del borgo – una decina o poco più – e rendersi così conto di quanto sia complicato, per loro, vivere nell’isolamento pressoché totale. Questo dopo che dal novembre 2018 la funivia ha smesso di funzionare, chiusa a seguito dell’incidente che costò la vita al gestore sessantenne Silvano Dellea, rimasto incastrato e schiacciato fra la cabina e l’impianto della stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I carabinieri in visita a Monteviasco, il borgo varesino isolato dal mondo che attende da 7 anni la riapertura della funivia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Monteviasco Borgo Carabinieri Visita

I vertici lombardi dei Carabinieri salgono a Monteviasco - Il piccolo borgo, isolato da anni dopo lo stop alla funivia, è diventato un luogo simbolico per l'Arma, che per lunghi periodi ha assicurato i rifornimenti con i suoi uomini ... varesenews.it scrive

Monteviasco, il borgo in isolamento da 2 anni: unico accesso un sentiero. La protesta degli abitanti - Posta, viveri e medicine arrivano grazie ai Carabinieri di Luino. I residenti raccolgono le firme per la riapertura dell'impianto. Condividi Monteviasco, un minuscolo borgo della Val Veddasca ... Come scrive rainews.it

Monteviasco ancora senza funivia: i turisti arrivano con l’elicottero - In attesa che la fase di stallo si sblocchi Monteviasco cerca di ripartire, e lo fa anche grazie all’impegno in prima persona di chi da sempre ama questo piccolo borgo. L’associazione ... Come scrive ilgiorno.it

Su per 1400 gradini per portare cibo ai 7 abitanti di Monteviasco in quarantena