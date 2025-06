I 100mila euro in banca l’aborto e le nuove analisi su Visintin | tutto quello che non torna nel caso Resinovich

Centomila euro in banca, nuove analisi rivoluzionano il caso Resinovich e sollevano più domande che risposte. La sorprendente perizia cambia le carte in tavola, smantellando le certezze di tre anni di indagini e riaccendendo i sospetti su un possibile omicidio passionale. Mentre i misteri si infittiscono, è il momento di fare luce su ciò che davvero non torna. Ecco cosa emerge dalle ultime scoperte.

Centomila euro nel conto in banca, una super-perizia che ribalta completamente una convinzione durata tre anni, i due sacchetti dell’immondizia attorno al collo e quell’ombra di un omicidio passionale. Un’ipotesi che, per la morte di Liliana Resinovich, si è fatta sempre più largo dalla riapertura delle indagini un anno dopo il ritrovamento del cadavere, il 5 gennaio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Ma, appunto, sono solo ipotesi, tracce, dettagli o indizi. Al momento l’unica certezza è che iscritto nel registro degli indagati c’è il marito Sebastiano Visintin, fotoreporter in pensione che lavora come arrotino. 🔗 Leggi su Open.online

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Euro Banca 100mila Aborto

Fondazione Banca Popolare di Bergamo al fianco delle fragilità: 85 mila euro per il sociale - Bergamo si impegna a sostenere le situazioni di vulnerabilità con un nuovo pacchetto di contributi approvato dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo.

Rapina in banca, bottino da 100mila euro: le minacce, la fuga e il mistero della porta d'ingresso - Una rapina da 100mila euro è stata messa a segno questa mattina a Roma, presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena in zona Prenestina. Due uomini, con pistole in mano, caschi e colletti delle ... Da corriereadriatico.it

Rapina in banca a Tor Tre Teste, colpo da 100mila euro: banditi puntano pistola in faccia al direttore - Due uomini, non ancora identificati, sono entrati armati di pistola nella filiale della banca Monte dei Paschi ... che conteneva 100mila euro in contanti. Non è escluso che sapessero ... Lo riporta fanpage.it

Tor Tre Teste, rapina da 100mila euro nell’agenzia del Monte dei Paschi: malviventi in fuga su uno scooter, posti di blocco - Colpo da 100mila euro nell’agenzia del Monte dei Paschi ... cappucci e caschi da motociclista hanno assalito le casse della banca in via Prenestina dopo aver minacciato un impiegato e il direttore. Lo riporta roma.corriere.it

La Signora Patrizia, risparmiatrice: 'Ci hanno azzerato tutto, ho perso 100mila euro'